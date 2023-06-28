Путин 27 июня встретился с Кадыровым. В день встречи об этом не сообщалось. Обсуждали ли они мятеж Пригожина, не уточняется

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кадыров опубликовал фотографию с Путиным. Глава Чечни написал, что доложил президенту «о социально-экономической обстановке» в республике и обсудил с ним «перспективные планы и достижения региона».

О мятеже ЧВК Вагнера и о том, что для его подавления планировалось использовать чеченских бойцов, в посте Кадырова ничего не говорится.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал свой так называемый «марш справедливости», в рамках которого ЧВК, вероятно, намеревалась дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. По словам Пригожина, его наемникам до Москвы оставалось 200 километров. «Марш» завершился договоренностью между Пригожиным и российскими властям, в рамках которой наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, смогут «уйти в Беларусь».

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «марш» Пригожина в первой половине дня 24 июня, назвав его «гнусным предательством», «настоящим военным мятежем» и «ножом в спину». Тогда же Кадыров заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике «выехали в зоны напряженности». Через несколько часов колонна чеченских военных была замечена на пути в Ростов-на-Дону, который в тот момент контролировала ЧВК Вагнера.

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