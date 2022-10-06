Минюст объявил «иностранными агентами» координатора «Весны» Богдана Литвина и бывшего сотрудника штаба Навального Тимофея Мартыненко

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Министерство юстиции РФ в очередной раз расширило список физических лиц — «иностранных агентов».

В список добавлен Богдан Литвин — координатор движения «Весна» и Тимофей Мартыненко — бывший сотрудник , который сейчас является активистом «Весны».

Богдан Литвин в июне был объявлен МВД РФ в розыск в рамках дела «о создании НКО, посягающей на личность и права граждан», сообщал ТАСС. Тимофей Мартыненко также находится вне России, в его твиттер-аккаунте указано, что он «политэмигрант в Стокгольме».

Движение «Весна», выступающее против войны и за сменяемость власти, прокуратура Санкт-Петербурга в конце сентября потребовала признать «экстремистским».

Реестр физических лиц-«иноагентов» был создан в апреле. На данный момент в нем 29 человек.

Помимо реестра физлиц-«иноагентов», Минюст ведет еще три списка «иноагентов»: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.