Путин заявил, что Россия потратила на ЧВК Вагнера и контракты с Пригожиным 276 миллиардов рублей за год Это больше, чем расходы бюджета на спорт и культуру

Владимир Путин 27 июня на встрече с военнослужащими впервые публично признал, что содержание ЧВК Вагнера до последнего момента полностью обеспечивалось российским бюджетом. Ранее президент категорически отрицал связь ЧВК с государством. Непосредственно на выплаты наемникам из бюджета с мая 2022-го по май 2023 года потратили 86,3 миллиарда рублей, утверждает Путин. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов — сумма контрактов компании Евгения Пригожина «Конкорд» с Минобороны на поставку питания для военных. Итого — более 276 миллиардов рублей. Издания The Bell и «Верстка» оценили, с чем можно сравнить расходы государства на вагнеровцев и контракты «Конкорда». Вот что получилось.

Журналисты The Bell сравнили общую сумму бюджетных трат на ЧВК Вагнера и контракты «Конкорда», которую назвал Путин, — те самые 276 миллиардов рублей — с сопоставимыми цифрами. Среди других государственных расходов, сходных по объемам, издание обнаружило:

бюджетные расходы на культуру в 2022 году — 212 миллиардов рублей;

бюджетные расходы на СМИ, спорт и физическую культуру в 2022 году — 228 миллиардов рублей;

траты бюджета на субсидирование программы льготной ипотеки в 2022 году — 269 миллиардов рублей;

общий объем выплат на каждого ребенка до 16 лет (семьи получали по 10 тысяч рублей на ребенка) перед референдумом о внесении поправок в Конституцию в 2020 году — 274 миллиарда рублей;

финансирование национального проекта «Экология» в 2023 году — 280 миллиардов рублей;

трехлетний бюджет на модернизацию системы ЖКХ (с 2023 по 2025 годы) — 280 миллиардов рублей;

стоимость ремонта 492 километров федеральных трасс в 2022-2024 годах — 282 миллиарда рублей.

Также The Bell сопоставил расходы государства на проекты Пригожина с другими схожими по объему суммами:

чистой прибылью Сбербанка за 2022 год — 270 миллиардов рублей;

сбережениями всех жителей Омской области по состоянию на начало 2023 года — 269 миллиардов рублей;

тратами жителей Рязанской области на розничные покупки за весь 2022 год — 274 миллиарда рублей.

Издание «Верстка» сравнило сумму непосредственных расходов на содержание ЧВК Вагнера — 86,3 миллиарда рублей — с бюджетами российских регионов на 2023 год.

На группу наемников Россия потратила за год сумму, сопоставимую с бюджетами таких крупных регионов, как Кировская (87,3 миллиарда рублей) и Пензенская области (81,2 миллиарда рублей).

Всего в стране есть 29 регионов, чьи бюджеты уступают сумме расходов на вагнеровцев.

Среди этих 29 регионов есть восемь, чьи бюджеты более чем в два раза меньше суммы трат на наемников Пригожина. Это Чукотский автономный округ (43 миллиарда рублей), Адыгея (38,8 миллиарда), Карачаево-Черкесская республика (34,8 миллиарда), Республика Алтай (32,1 миллиарда), Ингушетия (34,3 миллиарда), Калмыкия (24,6 миллиарда), Ненецкий (28,5 миллиарда) и Еврейской автономные округа (17,1 миллиарда).

Что известно о бизнесе Евгения Пригожина

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин во время войны (как и можно было догадаться) продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах Главное из расследования изданий «Верстка» и «Можем объяснить»

Что известно о бизнесе Евгения Пригожина

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин во время войны (как и можно было догадаться) продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах Главное из расследования изданий «Верстка» и «Можем объяснить»

«Медуза» Фото на обложке: Mikhail Svetlov / Getty Images