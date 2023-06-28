The Bell: компания Bacardi, объявившая после начала войны о прекращении экспорта, продолжает поставки алкоголя в РФ и розлив виски на российском заводе

Bacardi International после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как и многие другие международные компании, объявила о прекращении экспорта своей продукции на российский рынок.

Однако, как выяснил The Bell, Bacardi продолжает поставки в Россию, а прибыль российского филиала компании — «Бакарди Рус» — в 2022 году выросла в три раза — с 1,5 миллиарда до почти 4,7 миллиарда рублей.

Кроме того, продолжает действовать соглашение о контрактном розливе принадлежащего Bacardi бренда виски William Lawsonʼs на заводе «Георгиевский». По открытым данным, только за конец октября 2022 года ООО «Завод Георгиевский. Традиции Качества» получил от John Dewar & Sons Limited 227 тысяч литров дистиллята с содержанием алкоголя 65,8%. При разведении до потребительской крепости в 40%, подсчитал The Bell, из такого количества можно получить 373,4 тысячи литров виски.

Bacardi также заявляла и о прекращении инвестиций в рекламу. Тем не менее, пишет The Bell, расходы «Бакарди Рус» на продвижение продукции превысили в 2022 году 6,7 миллиарда рублей, что лишь немногим меньше, чем годом ранее, когда на эти цели было потрачено 7,042 миллиарда рублей.

Продукцию Bacardi, отмечает издание, благодаря российским партнерам компании можно приобрести и на аннексированных территориях — в Донецке, Луганске и в Крыму.

На запросы The Bell в пресс-службе и маркетинге Bacardi в США не ответили. Также без ответа оставил обращение издания за комментариями и директор Bacardi по связям с госорганами в Восточной Европе Сергей Пономарев.

Опубликованное в марте 2022 года на сайте Bacardi заявление, в котором компания осуждала вторжение в Украину и обещала остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу, отредактировано. Остановка поставок продукции в РФ и отказ от затрат продвижение в нем больше не упоминаются.

Компании Bacardi помимо одноименного рома принадлежат такие бренды, как водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewarʼs, William Lawsonʼs, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

В апреле стало известно, что компания Pernod Ricard, выпускающая коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca, возобновила поставки продукции в Россию, хотя после начала войны объявляла о прекращении экспорта. Поставки Absolut в Россию вызывали протесты в Швеции. Pernod Ricard сначала заявила, что не будет поставлять в РФ Absolut, а потом сообщила об уходе с российского рынка.

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