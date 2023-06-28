Власти России впервые признали потери из-за рейда «диверсантов» в Белгородскую область в начале июня: 14 человек погибли, 10 попали в плен

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время рейда «псевдорусских террористических организаций» в Белгородскую область в начале июня погибли не менее 14 военнослужащих из Псковской области. Об этом Ведерников сообщил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

«Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. <…> Некоторые наши бойцы тогда попали в плен, нам известно о десяти», — сказал Ведерников. По его словам, троих военных вернули из плена.

Михаил Ведерников стал первым представителем российских властей, который сообщил о потерях, понесенных во время рейда проукраинских подразделений в Белгородскую область.

Вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, утверждают, что регулярно проводят рейды в Белгородскую область. В начале июня они объявили, что провели новый рейд и взяли под свой контроль село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что представители властей «не могут войти» в Новую Таволжанку, но уже на следующий день заявил, что «противника на территории области нет» (представители «Русского добровольческого корпуса» это отрицали).

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