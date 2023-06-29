Бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика. Об этом сообщает «Медиазона».

Красильщика признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Суд также запретил ему администрировать сайты в течение четырех лет.

Гособвинение запрашивало для Красильщика девять лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела против Красильщика стали его пост в инстаграме об убийстве мирных жителей в Буче, а также интервью журналисту Илье Шепелину.

О возбуждении дела в отношении Красильщика стало известно в апреле 2022 года, в июле его объявили в розыск. В марте 2023 года Красильщика заочно арестовали. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Красильщик покинул Россию.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Красильщик запустил проект «Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим из-за войны.