Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем проявят «дефицит мужества», чтобы пригласить Украину в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если лидеры альянса откажутся пригласить Украину в свой блок. Об этом в интервью Reuters сказал замглавы офиса президента Украины, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.

«Президент не поедет… на саммит, если лидеры будут склонны или проявят дефицит мужества, в то время как Украина со всем мужеством, волей и силой, высоким боевым духом борется против российской агрессии», — сказал Жовква.

По его словам, власти Украины хотят, чтобы на саммите НАТО, намеченном на 11-12 июля в Вильнюсе, лидеры альянса ответили на заявление о вступлении в НАТО, поданное Украиной в сентябре 2022 года, и пригласили страну стать членом.

«Мы просим начать процедуру», — сказал замглавы офиса Зеленского. Он отметил, что это лишь первый этап, а власти Украины понимают, что страна не сможет вступить в альянс, пока идет война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal в начале июня, что Украине нет смысла участвовать в саммите в Вильнюсе, если на нем не дадут «сигнал» о вступлении страны в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 29 июня, что на саммите союзники «направят решительный сигнал поддержки Украине», которая стремится стать членом блока.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В июне 2023-го его советник Игорь Жовква заявил, что 20 стран — участниц НАТО поддержали вступление Украины в альянс (всего в него входит 31 страна).

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