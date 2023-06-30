Губернатор Ростовской области заявил после мятежа ЧВК Вагнера, что «обнимашки» с наемниками — это «инсинуации самих вагнеровцев»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в том, что жители Ростова-на-Дону поддержали ЧВК Вагнера, когда наемники во время мятежа 23-24 июня заняли город. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым на форуме Агентства стратегических инициатив 29 июня.
«Я думаю, что это инсинуации. Причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже. Это осознанная история», — сказал Голубев, отвечая на вопрос, поддержали ли жители Ростова-на-Дону наемников.
Губернатор отказался отвечать на вопрос, почему колонны «Вагнера» «так легко» вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. «А это больше к министерству обороны», — сказал Голубев. Он также переадресовал российским военным вопрос о том, можно ли было как-то остановить продвижение наемников.
Во время мятежа Евгения Пригожина, как свидетельствуют фото и видео, жители Ростова фотографировались рядом с военной техников ЧВК Вагнера, а, когда наемники покинули город, Пригожина и «вагнеровцев» провожали как героев.
В зале я обратил внимание еще на одного гостя. Это был губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он признался, что сейчас по-настоящему озабочен «активной фазой традиционной сборки урожая».
Президент РФ Владимир Путин на фоне падения уровня доверия, зафиксированного после окончания мятежа, начал чаще появляться на публике. Так, во время визита в Дербент 28 июня Путин пообщался с местными жителями и поцеловал ребенка, а на следующий день в Москве на форуме Агентства стратегических инициатив нарисовал красного человечка.