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Российская пропаганда показала, как Путин стал ближе к народу. Он вышел к людям на площади в Дербенте
В толпе — восторг и ликование
48 секунд
09:34, 29 июня 2023
С начала пандемии ковида Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили
четырехметровый стол
. Видимо, что-то изменилось, и во время визита в Дербент Путин вышел к жителям города. Пропагандистские СМИ распространили видео, на котором президента РФ восторженно встречает толпа, желая ему «здоровья и 100 лет жизни».
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