Перейти к материалам
новости

Российская пропаганда показала, как Путин стал ближе к народу. Он вышел к людям на площади в Дербенте В толпе — восторг и ликование

48 секунд
С начала пандемии ковида Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол. Видимо, что-то изменилось, и во время визита в Дербент Путин вышел к жителям города. Пропагандистские СМИ распространили видео, на котором президента РФ восторженно встречает толпа, желая ему «здоровья и 100 лет жизни».
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал