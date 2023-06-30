Власти России никому не обязаны давать объяснения по поводу попытки мятежа, устроенной основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос западного журналиста, стабильна ли ситуация в России на фоне мятежа, сообщает РИА Новости.

«Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы.<…> Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», — сказал Лавров.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж 23 июня, после чего наемники группы без сопротивления вошли в Ростов-на-Дону. Часть наемников направилась по федеральной трассе в сторону Москвы, по пути уничтожив несколько самолетов и вертолетов Минобороны РФ. Как утверждает Пригожин, бойцы ЧВК остановилась в 200 километрах от Москвы. При участии Александра Лукашенко Пригожин договорился отвести наемников ЧВК Вагнера в лагеря. После попытки мятежа ФСБ России возбудила уголовное дело, но вскоре закрыла его.

После мятежа Евгения Пригожина уровень доверия Владимиру Путину якобы упал на 9–14%, сообщили источники «Медузы». По их данным, такие данные представили 29 июня на видеосовещании для российских полпредств и региональных политиков, которое провела администрация президента РФ.

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