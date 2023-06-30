Пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. Погибли два человека

В аэропорту столицы Молдовы Кишиневе один из пассажиров открыл стрельбу. Об этом сообщает издание NewsMaker. В МВД Молдовы заявили, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, «применил огнестрельное оружие».

Обновление. В 18:30 по местному времени (совпадает с московским) МВД Молдовы сообщило, что мужчина, устроивший стрельбу, задержан.

NewsMaker также пишет, что, по неподтвержденным данным, в результате стрельбы пострадал сотрудник пограничной полиции. Позже в МВД Молдовы сообщили о двух погибших.

Издание ZdG передает, что мужчина в аэропорту произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Людей из здания аэропорта эвакуировали. По данным издания Agora, которое ссылается на источник, стрелявший взял заложников. «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором находится стрелок.

Pulsmedia.md со ссылкой на источник пишет, что сотрудника полиции застрелили из его собственного служебного пистолета в аэропорту. Официального подтверждения этой информации нет.

Мужчина, открывший стрельбу, приехал в Кишинев рейсом из Турции, передают молдавские СМИ.