В Перми 82-летнего писателя Александра Никонова заподозрили в «дискредитации» армии. На него донес подросток, с которым он заговорил на улице

Полиция Перми составила административный протокол о «дискредитации» армии РФ в отношении 82-летнего местного жителя Александра Никонова из-за его разговора с прохожим на улице, сообщил юрист Артем Файзулин, представляющий интересы Никонова. Индустриальный районный суд Перми рассмотрит протокол 4 июля. Издание «Idel.Реалии» выпустило интервью Никонова, в котором он рассказал о случившемся.

Александр Никонов придерживается левых взглядов, он автор нескольких , которые издал сам «на свою пенсию». Протокол на него, по словам мужчины, составили из-за доноса «молокососа лет шестнадцати». Никонов рассказал «Idel.Реалии», что 16 мая пытался продать книги в сквере Миндовского на улице Мира и подошел к подростку, с которым заговорил о российском вторжении в Украину. «Спросил, как он относится к тому, что идет война. Он мне начал гнать туфту, что [мы] там защищаем русский мир. Я ему и сказал, что это далеко не так — и если он хочет действительно понимать, что такое фашизм, можно посмотреть мою книгу „Российская империя 1900-2020 гг.“», — рассказал Никонов.

Понимаете: мне интересно, как молодое поколение рассуждает о войне. Ему ведь через год или два придется туда ехать. Война — это ведь не прогулка. А он не понимает, что может оказаться либо раненым, либо с пулей во лбу.

Подросток (известна его фамилия — Сахаров) после разговора с Никоновым вызвал полицию, пожилого мужчину увезли в районный отдел МВД. На него составили протокол о «дискредитации», а из дома забрали «старый компьютер, который почти не работает». Никонов говорит, что не ожидал, что подросток сделает на него донос.

Он сделал донос. Как вообще можно к этому относиться? Человек это совершает для того, чтобы унизить другого или ограбить. Это самое настоящее хулиганство — и власть это поощряет.

Сейчас, по мнению Александра Никонова, над его семьей нависла угроза, поскольку «могут быть и штрафы, и преследования — возможно, тюрьма, смерть». «Можно быть убитым или на войне, или от таких подонков, которые делают доносы», — заявил Никонов. Пенсионер выступает против вторжения российских войск в Украину. «Война убивает не только людей — война убивает уровень жизни. Вот и все. Рано или поздно мы все в России столкнемся с холодом, голодом и смертью. Смерть уже гуляет по стране — и не замечать этого не может никто», — сказал он.

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