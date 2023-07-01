Зеленский заявил, что Украина «должна показать результаты» контрнаступления перед саммитом НАТО в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанским СМИ, что украинская армия собирается «показать результаты» на поле боя перед самитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Слова Зеленского приводит телерадиокомпания RTVE.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, контрнаступление ВСУ замедлилось из-за проливных дождей. «Проливные дожди длятся долго, и это замедлило некоторые процессы», — сказал он.

Зеленский также призвал страны Запада ускорить поставки военной помощи. Он отметил, что осенью 2022 года ВСУ начали контрнаступление и «рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия пришла поздно».

На саммите в Вильнюсе члены НАТО «направят решительный сигнал поддержки Украине», которая собирается стать членом альянса, сообщил в конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг. В администрации президента Украины говорили, что Владимир Зеленский не поедет на саммит, если члены альянса не собираются приглашать Украину в НАТО.

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