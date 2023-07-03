Пригожин записал первое аудиообращение после «ухода» в Беларусь: «Нам нужна ваша поддержка. Скоро вы увидите наши следующие победы на фронте»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Оно было опубликовано в близком к группировке телеграм-канале Grey Zone.

Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш «марш справедливости» был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось.

Пригожин также выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят «наши следующие победы на фронте».

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался «свергать режим».

В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин «уйдет» в Беларусь. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Беларусью; находился ли в нем бизнесмен — неизвестно.

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