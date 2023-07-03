Латвия возобновила ограниченную выдачу виз россиянам. Ее полностью останавливали после мятежа Пригожина

Дипломатические учреждения Латвии за рубежом возобновляют прием заявлений на выдачу виз от граждан России. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МИД страны.

Заявления сможет подать только ограниченное число людей — члены семей граждан и Латвии, а также члены семей граждан других стран ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Помимо этого визы смогут получить люди, которые хотят въехать в страну по гуманитарной причине — например, в случае серьезной болезни близкого или для участия в похоронах.

Латвия временно приостановила выдачу любых виз россиянам в своих дипломатических представительствах за рубежом после мятежа Евгения Пригожина. Такое решение, объясняли в МИДе страны, было принято «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

Краткосрочные визы для туристических поездок Латвия не выдает россиянам с 2020 года. Сначала это было связано с пандемией ковида, затем — со вторжением российских войск в Украину. С сентября 2022 года Латвия запретила въезд напрямую из России гражданам РФ с действующими туристическими визами, выданными другими странами Шенгенского соглашения.