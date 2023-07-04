Российские военные обстреляли город Первомайский в Харьковской области. Ранены более 40 человек, в том числе дети

Обновление. По данным властей Украины на 18:24 мск 4 июля, при обстреле города Первомайский в Харьковской области пострадали 43 человека, в том числе 12 детей (самому младшему из них — три месяца).

Российские войска обстреляли город Первомайский в Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По данным чиновника, взрыв фугасного снаряда произошел около 13:35, в результате чего повреждены несколько многоэтажных жилых домов, а также загорелись автомобили на парковке.

Среди раненых — десять детей, в том числе два младенца в возрасте 10 и 12 месяцев, пишет прокуратура Харьковской области. По предварительной версии ведомства, город был атакован российской ракетой «Искандер».

Как пишет «Суспільне», взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным «Малыш». Он был командиром разведвзвода 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и погиб под Бахмутом.

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