Губернатор Белгородской области оценил восстановление Шебекино после обстрелов в 20 миллиардов рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление жилья, предприятий и социальных объектов в городе Шебекино после обстрелов нужно не менее 20 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

«Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы», — сказал Гладков, выступая на заседании генсовета «Единой России».

По словам Гладкова, в Шебекино полностью разрушены пять многоквартирных домов и более 80 частных домов, кроме того, в более чем 1200 домах и квартирах требуется ремонт. «Мы приступили к восстановлению», — сказал губернатор.

Гладков также сообщил, что власти Белгородской области начали «потихоньку» возвращать в Шебекино людей, которых ранее вывезли из-за обстрелов. По его словам, в город возвращаются люди, у которых не пострадало жилье.

«Обстановка в Шебекино в лучшую сторону изменилась. В пиковую напряженность Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки. За последнюю неделю было только два обстрела с незначительными нарушениями», — сказал Гладков.

Правка. Первоначально мы со ссылкой на РИА Новости ошибочно сообщили, что 20 миллиардов рублей нужно на восстановление всей Белгородской области. Редакция приносит извинения.

Белгородская область, как и другие регионы России, расположенные на границе с Украиной, в ходе полномасштабной войны неоднократно подвергалась обстрелам. Российские власти обвиняют в этом Вооруженные силы Украины, власти Украины говорят, что ведут оборонительную, а не наступательную войну.

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