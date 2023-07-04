Адвокат Михаила Фридмана заявил в суде ЕС, что санкции «разрушили» жизнь миллиардера

Европейский суд общей юрисдикции начал рассматривать иск российского бизнесмена Михаила Фридмана, поданный к Совету Евросоюза из-за санкций, введенных против него после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как сообщает Bloomberg, один из адвокатов Фридмана Тьерри Марембер заявил, что из-за санкций Евросоюза жизнь миллиардера «разрушена».

По словам адвоката, обвинения ЕС в связях Фридмана с президентом РФ Владимиром Путиным «очень негативно влияет на его жизнь и ни на чем не основано». Адвокат добавил, что доказательства ЕС «не заслуживают доверия».

После российского вторжения в Украину Фридман дал интервью, в котором рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения санкций, так, он пожаловался на то, что не может оплатить услуги уборщицы.

Журнал Forbes оценивает состояние Михаила Фридмана в 12,6 миллиарда долларов. Фридман с 2015 года живет в Великобритании. После полномасштабного российского вторжения в Украину в отношении бизнесмена ввели санкции ЕС и Великобритания. Фридман осудил войну, назвав ее «трагедией», но не стал напрямую выступать против Владимира Путина.

Михаил Фридман, как и его деловые партнеры Петр Авен и Герман Хан, а также многие другие российские миллиардеры, включая Романа Абрамовича, пытаются оспорить санкции Евросоюза. Фридман отрицает, что получил выгоду от российского вторжения в Украину.

Проект «Схемы» установил, что компания «АльфаСтрахование», совладельцем которой является Михаил Фридман, занимается страхованием транспорта росгвардейцев, воюющих в Украине.

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