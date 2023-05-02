«Схемы»: компания Михаила Фридмана занимается страхованием транспорта росгвардейцев, воюющих в Украине
Компания «АльфаСтрахование», совладельцем которой является российский бизнесмен Михаил Фридман, предоставляет услуги по страхованию служебного транспорта подразделениям Росгвардии, участвующим в российском вторжении в Украину. Об этом говорится в расследовании издания «Схемы» (проект украинской службы «Радио Свобода»).
Как выяснили журналисты, за последние пять лет Росгвардия выплатила «АльфаСтрахованию» не менее 280 миллионов рублей. В частности, «Схемы» продемонстрировали контракты 2022 года на страхование КамАЗов подразделений Росгвардии в Калужской, Воронежской, Тульской и Брянской областях. Эти машины впоследствии были замечены в колоннах военной техники, возвращавшейся из Украины.
Кроме того, утверждается в расследовании, «АльфаСтрахование» занимается страхованием автопарка Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области (один из автомобилей ведомства был замечен в оккупированном Мариуполе), а также Главного управления специальных программ президента РФ, отвечающего за функционирование спецобъектов и безопасность главы российского государства.
На горячей линии «АльфаСтрахования» журналистам «Схем» заявили, что компания не рассматривает страховые случаи ДТП, произошедшие на оккупированных территориях Украины, но предположили, что после 1 января 2024 года ситуация может измениться.
Михаил Фридман в комментарии «Схемам» подтвердил, что является акционером «АльфаСтрахования». При этом бизнесмен добавил, что с февраля 2022 года вышел из органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является. «На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Вам следует ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний», — сказал он.
В министерстве юстиции Украины в свою очередь сказали, что расследование «Схем» может стать основанием для конфискации активов Фридмана в Украине.
После начала полномасштабной войны в Украине власти Евросоюза и Великобритании ввели санкции в отношении Михаила Фридмана. Бизнесмен пытается оспорить санкции в суде.
В марте 2023 года в прессу попало коллективное письмо в адрес Еврокомиссии, подписанное российскими журналистами и оппозиционерами, с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп», в частности Михаила Фридмана и Петра Авена. Из-за публикации этого письма об уходе с поста председателя правления ФБК объявил оппозиционер Леонид Волков, который заявил, что подписал обращение в личном качестве, не предупредив коллег.
Источники The Financial Times сообщали, что Фридман и Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов, чтобы избавиться от западных санкций.