У посольства РФ в Вашингтоне постоянно устраивают антивоенные митинги, а агенты спецслужб занимаются вербовкой The New York Times рассказывает, как дипмиссия живет в положении «осажденной крепости»

Протестующие у посольства РФ в Вашингтоне, 7 марта 2022 года Kevin Dietsch / Getty Images

Посольство России в Вашингтоне на протяжении последних месяцев остается местом необъявленного противостояния антивоенных активистов, российских дипломатов и американских спецслужб, пишет The New York Times.

Так, активисты с помощью проекторов регулярно проецируют на здание посольства гигантский украинский флаг, оскорбления в адрес Владимира Путина или другие лозунги. Российских дипломатов это «явно задевает», отмечает газета, и они пытаются помешать активистам, например, скрывая их проекции за своими собственными — в том числе буквами Z, символами российского вторжения в Украину. Однажды один из сотрудников посольства вышел за его пределы, встал рядом с работающими проекторами и закрыл свет от них с помощью больших зонтов.

Акции протеста у ворот посольства стали таким же обычным делом, как и аудиотрансляции государственного гимна Украины, пишет NYT. У подъездной дорожки к дипмиссии установлен знак «Дорога Зеленского», а на траве вдоль тротуара протестующие высадили подсолнухи как символ Украины. Но в следующую же ночь растения вырвали.

Улицу перед посольством неоднократно перекрывали из-за сообщений о бомбах. Сами протестующие считают, что дипломаты преувеличивают угрозу от их антивоенных акций — так, однажды они вызвали саперов для осмотра муляжа стиральной машины, оставленной около входа в посольство как символ мародерства российских военных в Украине.

Активисты проецируют украинский флаг на здание посольства, 24 февраля 2023 года Jose Luis Magana / AP / Scanpix / LETA Акция в поддержку баскетболистки Бриттани Грайнер и против Владимира Путина, 27 октября 2022 года. Drew Angerer / Getty Images

Посол России в США Анатолий Антонов в мае 2022 года сравнивал положение посольства с «осажденной крепостью». До начала полномасштабной войны в посольстве работали 184 человека — дипломаты и вспомогательный персонал, сообщал он. Сколько их сейчас — неизвестно. Как отмечает NYT, хотя эти люди, возможно, являются «одними из наименее желанных жителей Вашингтона», администрация Джо Байдена «рада, что они здесь» — так как в Белом доме считают важным поддерживать дипломатические отношения даже в наиболее тяжелые времена.

При этом американские спецслужбы не скрывают, что пытаются завербовать россиян, работающих в посольстве. ФБР несколько месяцев назад опубликовало рекламное видео, призывающее связаться с бюро дипломатов, которые настроены против войны. Через улицу от посольства находится дом, в котором постоянно задернуты шторы, а ночью горит свет: местные жители предполагают, что там на самом деле работает ФБР. Газета отмечает, что изображение этого дома на картах Google Maps размыто.

Год назад Антонов заявлял, что агенты американских спецслужб «фланируют возле посольства», раздавая свои визитки. В ФБР в беседе с NYT это утверждение комментировать не стали, но отметили, что бюро «ищет информацию от членов любого сообщества, чтобы противостоять угрозам национальной безопасности». Летом 2022 года Антонов также говорил, что он лично получил письмо от Госдепартамента, в котором его призывали «осудить родину и действия российского президента».

Собеседники The New York Times в администрации США описывают Антонова как приятного и даже симпатичного человека, и сходятся на том, что он вряд ли может стать диссидентом. Антонов, по их мнению, не является «идеологическим фанатиком», но при этом абсолютно лоялен Кремлю. Несмотря на недружественные отношения между США и Россией, пишет издание, Антонов старается сохранять «некоторые нормальные дипломатические привычки»: устраивает званые обеды в своей резиденции для дипломатов из других стран, а также праздничные приемы и общественные мероприятия.

Сам Антонов общаться с NYT отказался. Как отмечает издание, в минувшем мае, когда Антонов проводил в своей резиденции прием под названием «Ночь единства России и Африки», корреспондент газеты, попросивший принять участие в мероприятии, сначала получил официальное приглашение по электронной почте, однако через несколько дней его без объяснений причин уведомили, что оно «более недействительно».

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