МИД Грузии упрекнул Украину в «крайней форме эскалации отношений». Накануне Зеленский предложил грузинскому послу уехать из Киева (из-за Саакашвили)

Министерство иностранных дел Грузии назвало «крайней формой эскалации дипломатических отношений» предложение Владимира Зеленского отправить грузинского посла из Киева в Тбилиси для консультаций со своим руководством.

Ранее 3 июля с таким заявлением выступил президент Украины, комментируя появившиеся в сети фотографии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения. На снимках из суда он выглядел сильно похудевшим и не похожим на себя. Зеленский заявил, что «Россия прямо сейчас руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили». Он призвал власти Грузии передать Саакашвили для лечения в Украину.

В ответ МИД Грузии выразил «глубокую обеспокоенность» и сожаление, что Киев пошел на подобный «шаг против дружественного государства и народа». «Решение украинских властей наносит серьезный ущерб стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — говорится в заявлении ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули непоколебимую приверженность Грузии территориальной целостности и суверенитету Украины.

Грузия и впредь будет выражать солидарность и поддержку Украине — стране, находящейся в состоянии войны. Именно потому, что Украина переживает активную фазу войны, мы воздерживаемся на данном этапе от какой-либо дальнейшей реакции на шаги, предпринятые Украиной, равно как и от создания любой дальнейшей напряженности в двусторонних отношениях, которая завела бы и без того сложную ситуацию в тупик.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Его арестовали по ранее вынесенным , после того как он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили заметно ухудшилось. С мая 2022 года политик находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии. В феврале 2023 года сообщалось, что Саакашвили весил 67 килограммов. Перед арестом он весил 116 килограммов при росте 195 сантиметров.

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