Курс доллара на Московской бирже впервые более чем за год превысил 90 рублей

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже 4 июля поднялся выше отметки 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.

Максимальный курс доллара, на момент публикации новости, был 90,4 рубля. Затем курс американской валюты немного снизился и к 15:00 мск доллар торговался по 89,88 рубля, прибавив 1,18 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Биржевой курс евро к российской валюте также вырос и достиг к 15:00 мск 98,1 рубля (+1,45 рубля).

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности при такой динамике курса рубля, сообщает «Интерфакс». Юдаева добавила, что Банк России также не видит причин возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

РБК со ссылкой на эксперта «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина пишет, что российская валюта по-прежнему находится под давлением от ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и высоких бюджетных расходов.

«Интерфакс» цитирует другого эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, который считает, что волатильность курса рубля сейчас очень высокая, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке все еще недостаточно. Зельцер предполагает, что ЦБ РФ придется повышать ключевую ставку на следующем заседании в июле.