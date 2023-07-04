Парламентская ассамблея ОБСЕ объявила ЧВК Вагнера террористической организацией
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой среди прочего объявила ЧВК Вагнера террористической организацией.
«Парламентская ассамблея ОБСЕ определяет, что действия группы Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и что поэтому обозначение группы Вагнера как террористической организации национальными властями оправданно», — говорится в документе.
Также парламентская ассамблея ОБСЕ осудила Беларусь за то, что власти страны поддержали ЧВК Вагнера и разрешили построить на своей территории военную базу для наемников, «что ставит под угрозу весь регион стран Балтии».
Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала страны, входящие в организацию, принять меры против ЧВК Вагнера и связанных с ней структур, в том числе включать частную военную компанию в перечень террористических организаций.
Власти США в январе 2023 года решили объявить ЧВК Вагнера «транснациональной преступной организацией». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, комментируя это, заявил, что США и ЧВК «наконец-то теперь — коллеги».