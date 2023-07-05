Власти Курской и Белгородской областей заявили об обстрелах

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил в телеграме, что под обстрел ранним утром 5 июля попал приграничный город Валуйки. «Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле», — написал Гладков, добавив, что сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Жители, по имеющимся данным, не пострадали.

Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, заявил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины. «Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2», — написал он.

Власти граничащих с Украиной территорий РФ регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В Украине эти заявления или не комментируют, или подчеркивают, что ведут боевые действия только на своей территории.

Обстрел Шебекино Meduza