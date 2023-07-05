Bloomberg: из-за ухода с фронта ЧВК Вагнера Россия отправит в Украину еще больше чеченских военных и заключенных

Российские власти намерены отправить в Украину еще больше заключенных и чеченских военных, чтобы избежать полной мобилизации в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке.

По словам собеседников агентства, нехватка личного состава в российской армии образовалась в конце мая после ухода ЧВК Вагнера из Бахмута, что, в свою очередь, вынудило военных перебросить дополнительные ресурсы на это направление.

Восполнить нехватку Россия намерена в том числе с помощью заключенных, которых, по данным европейской разведки, Минобороны РФ завербовало уже около 15 тысяч человек. Источники агентства не исключают, что со временем заключенных в российской армии станет еще больше.

Кроме того, представители европейской разведки считают, что Россия отправит в Украину еще больше военных из Чечни, которые, как пишет Bloomberg, до этого не проявляли заметной эффективности. При этом остается неясным, сколько дополнительных сил может предоставить Чечня. В мае 2023 года глава республики Рамзан Кадыров говорил, что семь тысяч чеченских солдат уже воюют в Украине и еще около двух с половиной тысяч проходят подготовку.

23 июня глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил военный мятеж, который продлился около суток. За это время его наемники успели захватить Ростов-на-Дону и дойти до Липецкой области на пути в Москву. Мятеж завершился договоренностью Пригожина с российскими властями о том, что он «уйдет» в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. Наемникам ЧВК Вагнера, решившим остаться в России, власти предложили заключить контракт с Минобороны.

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