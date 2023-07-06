Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса

Великобритания исключила из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса. Соответствующее уведомление опубликовало британское Управление по осуществлению финансовый санкций (OFSI).

С чем связано это решение, власти Великобритании не уточняют. В санкционном списке имя Хасиса больше не значится.

Хасис попал под британские санкции в конце марта 2022 года. Ограничения были введены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Тогда же вместе с Хасисом в санкционный список Великобритании попали глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

В середине февраля 2022 года сообщалось, что Хасис решил покинуть правление Сбербанка. В сообщении банка говорилось, что он принял такое решение, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами». Предполагалось, что Хасис покинет Сбербанк 1 июля, но 25 февраля РБК сообщил, что первый зампред банка решил сделать это досрочно.

«Ведомости» писали, что Хасис, у которого есть гражданство США, покинул Россию. По словам двух собеседников издания, Хасис уехал из страны сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Еще один источник рассказал, что отъезд Хасиса случился «за пару дней» до российского вторжения.

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