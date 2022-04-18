«Ведомости»: бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уехал в США

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Лев Хасис, до недавнего времени занимавший должность первого заместителя председателя правления «Сбера», уехал в США. Об этом рассказали три источника «Ведомостей». Четвертый собеседник издания заявил, что Хасис находится за пределами РФ.

«Да, Хасис сейчас не в России. Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров „Сбера“, что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще [старший вице-президент, технический директор группы] Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям», — рассказал источник в банке.

Хасис имеет гражданство США. По словам двух собеседников «Ведомостей», он уехал туда сразу после начала войны в Украине. Еще один источник рассказал, что отъезд Хасиса случился «за пару дней» до вторжения. Он осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат», который с тех пор остановил работу в 15 городах, пишут «Ведомости».

Сейчас Хасис не является штатным сотрудником какой-либо из структур «Сбера», рассказал источник издания в банке. По словам другого источника в «Сбере», компания не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом.

Лев Хасис работал в Сбербанке с 2013 года, до этого он был топ-менеджером торговых сетей X5 Retail Group и Walmart.

15 февраля Сбербанк сообщил, что Хасис с 1 июня покинет пост первого заместителя председателя правления банка, но продолжит сотрудничать со «Сбером» как консультант, а также возглавит создаваемый банком холдинг электронной коммерции.

25 февраля источники РБК рассказали, что Хасис завершил работу в банке досрочно, его последним рабочим днем стало 22 февраля. Переход Хасиса в холдинг электронной коммерции «Сбера», возможно, не состоится, говорил один из собеседников издания.

После начала войны свои посты также покинули спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и замдиректора «Аэрофлота» Андрей Панов. Он после увольнения и отъезда из России призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки и контракты, связанные с поддержкой войны.

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