«Старая жизнь закончилась». Замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов уволился и уехал из России

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Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов ушел из компании и покинул Россию. Об этом он написал в фейсбуке.

«Уехали из России. Ушел из „Аэрофлота“. Старая жизнь закончилась», — говорится в посте.

Бывший замглавы перевозчика подтвердил РБК информацию о своем увольнении и отъезде, но отказался от дальнейших комментариев. На сайте компании сообщается, что Панов до сих пор исполняет обязанности.

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Андрей Панов пришел в «Аэрофлот» в 2018 году. До этого он был партнером в московском офисе международной консалтинговой компании Bain & Company и редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости».

Ранее источники РБК и «Коммерсанта» сообщали об отставке главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, который попал под санкции ЕС на фоне войны в Украине. Перевозчик его отставку отрицал. Один из собеседников «Коммерсанта» говорил, что Полубояринова «не отпустили». По данным РБК, он должен перейти в «Почту России».

В начале марта стало известно, что Андрей Калмыков уходит с поста гендиректора авиакомпании «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота»). СМИ писали, что причиной его увольнения стало уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в рамках санкций.

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