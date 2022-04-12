Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Андрей Панов призвал российских бизнесменов саботировать сделки и контракты, связанные с поддержкой войны

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Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов, в марте покинувший Россию, призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки, связанные с войной в Украине. Об этом он написал в своей колонке для Financial Times.

В России невозможно быть топ-менеджером и выступать против политического режима, отметил Панов. По его словам, он не призывает коллег «становиться мучениками или политзаключенными».

Но вы можете уволиться или уйти на пенсию… Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку и контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду. Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можете игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников участвовать в них, можете громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта.

Представители делового сообщества России должны осознать свою роль в поддержке действий президента Владимира Путина, прежде чем станут «соучастниками военных преступлений Москвы», считает бывший топ-менеджер «Аэрофлота».

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В своей колонке Панов также рассказал, как уезжал из России. На паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево его вызвали в отдельную комнату, где два сотрудника ФСБ расспросили Панова о возвращении в Россию. После того как он показал им обратный билет, его отпустили.

В интервью The Wall Street Journal Андрей Панов рассказал, что решился уволиться из «Аэрофлота» и уехать из России 5 марта — через десять дней после начала войны в Украине. В фейсбуке он сообщил об отъезде только через неделю. Сейчас Панов находится в Израиле.

После начала российского вторжения в Украину свои посты также покинули спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и гендиректор «Яндекса» Елена Бунина. По информации The Bell, в письме к коллегам Бунина выступила против войны, отметив, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». Bloomberg писал, что Чубайс тоже уехал из страны и объяснил свое увольнение несогласием с вторжением.

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