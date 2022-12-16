«Они были достаточно храбрыми, чтобы попросить начальника о встрече. Но им все равно не удалось отговорить его» FT рассказывает, как Греф и Набиуллина пытались предупредить Путина о разрушительных последствиях конфликта в Украине

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево приехали его доверенные лица по экономическим вопросам, чтобы проинформировать президента о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

Среди тех, кто встретился тогда с Владимиром Путиным, были глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и руководитель Сбербанка Герман Греф. Financial Times пишет, что прибывшие в резиденцию, как и все остальные, не знали о планах президента начать полномасштабную войну в Украине, поэтому опасались лишь, что Путин в ближайшее время собирается признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они предполагали, что подобные действия могут вызвать «яростную» реакцию со стороны Запада, что, в свою очередь, приведет к значительным экономическим последствиям для России.

Чтобы отговорить президента от дальнейшей эскалации конфликта, подготовили 39-страничный доклад, в котором рассмотрели возможные последствия признания независимости самопровозглашенных республик.

В частности, пишет Financial Times, в докладе содержалось предупреждение, что «жесткие санкции» вызовут панику на финансовых рынках и отбросят российскую экономику на десятилетия назад. Также в нем говорилось, что за два последующих года ВВП России может сократиться на треть, а инфляция заставит ЦБ поднять процентную ставку до 35%. Помимо этого, они предупредили Путина, что качество жизни россиян в случае дальнейшей эскалации окажется ниже уровня развивающихся стран, а в самой России появится дефицит не только передовых технологий, но и предметов первой необходимости, включая продукты питания и лекарства.

По данным издания, о последствиях эскалации конфликта президенту рассказывал Герман Греф — и когда Путин прервал его, спросив, как он может избежать худшего сценария развития событий, у технократов не нашлось четкого ответа. Источник издания, знакомый с вопросом, сказал, что им просто не хватило смелости сказать президенту, что он стоит на грани геополитической катастрофы.

«Они были достаточно храбрыми, чтобы попросить начальника о встрече. Но им все равно не удалось отговорить его», — сказал один из собеседников Financial Times.

«Медуза» — о Набиуллиной после начала войны

Крышка гроба закрыта и заколочена Почему Эльвира Набиуллина не ушла из Центробанка после начала войны — и как ЦБ пытается спасти российскую экономику. Расследование «Медузы»

«Медуза» — о Набиуллиной после начала войны

Крышка гроба закрыта и заколочена Почему Эльвира Набиуллина не ушла из Центробанка после начала войны — и как ЦБ пытается спасти российскую экономику. Расследование «Медузы»

О начале войны, пишет газета, Греф и Набиуллина, как и все остальные, узнали из новостей 24 февраля. Те, кто видел их в первые дни вторжения, говорят, что они были потрясены и опустошены произошедшим. «Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока, — сказал бывший чиновник, который видел главу Сбербанка в те дни. — Все думают, что [произошедшее] это катастрофа, но он [уверен в этом] больше, чем кто-либо другой».

В свою очередь Набиуллина, которая, как полагают некоторые СМИ, иногда использует одежду и аксессуары для невербальных посланий, на первую встречу с Путиным после начала войны пришла вся в черном.

Однако, несмотря на все потрясение и отношение к войне, технократам удалось защитить российскую экономику от тех прогнозов, которые они сами же ранее озвучили в резиденции президента, пишет Financial Times. Издание отмечает, что выдержать международные санкции российской экономике удалось, в частности, благодаря мерам, которые приняла Набиуллина в 2014 году после аннексии Крыма, и тем решениям, которые глава ЦБ РФ приняла уже после начала полномасштабной войны.

Подробнее о том, почему российская экономика избежала катастрофы

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Подробнее о том, почему российская экономика избежала катастрофы

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При этом близкий к Набиуллиной источник рассказал газете, что она сама могла быть несогласна со многими решениями, которые ей пришлось принять. В частности, валютный контроль, который был введен вскоре после начала войны, она в компании друзей называла мерой, которая может вынудить ее подать в отставку. «Мы разрушили все, что построили за десять лет», — добавил собеседник издания.

Сейчас, считают источники издания, такие технократы, как Набиуллина и Греф, уже смирились с происходящим и не собираются подавать в отставку. Financial Times цитирует фрагмент расследования «Медузы» о происходящем в ЦБ после начала войны — рассказ профессора Чикагского университета Константина Сонина о том, как первый заместителя главы ЦБ Ксения Юдаева объяснила отказ уйти в отставку тем, «что, если они с Набиуллиной покинут ЦБ, туда тут же назначат », который может попытаться переложить большую часть финансовых тягот войны с государства на российских граждан.

Что же касается Германа Грефа, то из тех, кто пытался предупредить президента об экономических последствиях, к которым приведет дальнейшая эскалация, он потерял от войны больше всех, пишет Financial Times. Если раньше он мечтал построить лучшую в мире «экосистему» финансовых услуг, то теперь из-за многочисленных международных санкций от этой идеи пришлось отказаться. «[Раньше] он любил посещать форумы, конференции и совещания. Он часто бывал в . Он дружил с . А теперь он изгой», — поделился один из собеседников издания.

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