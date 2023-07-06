Reuters: австрийский Raiffeisen Bank International откладывает уход из России в надежде на то, что война скоро завершится

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает собственный уход из России, надеясь на то, что война в Украине скоро завершится, сообщает Reuters со ссылкой свои источники.

По словам собеседников агентства, стремление RBI не уходить из России поддерживают и власти Австрии, которые стали активнее защищать банковскую группу в Европе и США.

Более того, несколько австрийских чиновников заявили Reuters, что хотя Вена и поддерживает Украину, все же полностью разрывать связи с Россией власти Австрии не хотят. Они полагают, что отношения с Россией можно будет восстановить после окончания войны.

Ранее стало известно, что RBI планирует вывести свой российский бизнес —Райффайзенбанк — из состава группы к осени 2023 года. Однако источники Reuters сообщают, что группа до сих пор не изложила свои планы европейскому Центробанку, что делает уход RBI из России в ближайшие месяцы маловероятным.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк стал одним из ключевых западных банков в РФ — на него приходится около четверти всех переводов в евро в страну. Банк остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT.

В марте 2023 года Reuters сообщил, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. Ранее подразделение Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы из-за российского бизнеса.

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