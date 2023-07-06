Россия решила закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге

Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ, это решение принято в качестве ответа на «конфронтационные действия» финских властей.

В заявлении МИДа говорится, что послу Финляндии был заявлен «решительный протест» в связи с проводимой финскими властями «антироссийской» политикой, направленной на «дискриминацию россиян», «создание препятствий для деятельности российских представительств в Финляндии», а также «поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием».

«Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», — заявили в ведомстве, добавив, что «обсуждаемые параметры вступления Финляндии в НАТО также создают угрозу безопасности России».

Кроме того, российские власти объявили персонами нон грата девять сотрудников посольства и генконсульства Финляндии — в ответ на высылку российских дипломатов из Финляндии в июне.

В сентябре 2022 года Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по туристическим визам. В июне 2023 года стало известно, что Финляндия намерена ужесточить ограничения на въезд нескольких категорий россиян, которые все еще могут попасть в страну. По данным Yle, новые ограничения должны коснуться россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии, абитуриентов, поступающих в финские образовательные учреждения, а также деловых туристов.

6 июля власти Финляндии продлили действующие ограничения на въезд россиян в страну и выдачу виз гражданам России на неопределенный срок.

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