Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в области. Mash утверждает, что девять беспилотников пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию
Источник: Вячеслав Гладков
Над Белгородом и областью сработала система ПВО, которая сбила «несколько воздушных целей на подлете к городу». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждена крыша одного из домов. Гладков также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Телеграм-канал Mash утверждает, что девять дронов самолетного типа пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. По информации канала, шесть беспилотников удалось сбить.
Mash также пишет, что система ПВО сработала «порядка 15 раз».