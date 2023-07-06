Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в области. Mash утверждает, что девять беспилотников пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию

Над Белгородом и областью сработала система ПВО, которая сбила «несколько воздушных целей на подлете к городу». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждена крыша одного из домов. Гладков также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Телеграм-канал Mash утверждает, что девять дронов самолетного типа пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. По информации канала, шесть беспилотников удалось сбить.

Mash также пишет, что система ПВО сработала «порядка 15 раз».

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