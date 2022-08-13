В Литве открыли расследование против блогера Анатолия Шария. Его подозревают в отмывании денег

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Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария, подозреваемого в отмывании денег.

По данным литовского издания 15min, поводом к расследованию послужило заявление о том, что с 2012 года Анатолий Шарий, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

«Я не имею никакого отношения к Литве почти десять лет, у меня никогда не было там бизнеса, и мои деньги никогда не поступали в Литву», — написал Шарий в твиттере.

Шария лишили политического убежища в Литве в январе 2022 года. Литовские власти пришли к выводу, что пребывание блогера в стране представляет угрозу национальной безопасности.

В мае Шария задерживали в Испании по просьбе Украины, но затем отпустили под подписку о невыезде. Сейчас блогер ожидает решения суда о выдаче Украине, власти которой подозревают его в госизмене.

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В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти