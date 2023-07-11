СК сообщил о задержании подозреваемого в причастности к убийству бывшего командира подлодки «Краснодар»

В Краснодарском крае задержали мужчину 1959 года рождения, которого проверяют на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станслава Ржицкого. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Другие подробности СК не привел.

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Станислава Ржицкого — капитана второго ранга, ранее командовавшего подводными лодками «Алроса» и «Краснодар», — убили утром 10 июля во время пробежки возле спорткомплекса «Олимп».