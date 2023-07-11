Baza: убийца командира подлодки «Краснодар» мог выследить его по приложению для пробежек

Преступник, убивший замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, мог отслеживать его перемещения с помощью приложения для пробежек, пишет телеграм-канал Baza.

По данным канала, Ржицкий использовал приложение Strava и регулярно выкладывал в сеть отчеты о своих пробежках. При этом он почти всегда бегал по одному и тому же маршруту, уточняет канал.

«Во многом благодаря этому убийце не составило труда выбрать удобную точку для расправы», — пишет Baza.

Также сообщается, что подозреваемый попал на камеры наблюдения. Согласно ориентировке, опубликованной телеграм-каналами, полиция разыскивает мужчину 30-40 лет среднего телосложения. На нем были черные футболка и штаны, а на голове — голубая кепка.

Станислава Ржицкого — капитана второго ранга, ранее командовавшего подводными лодками «Алроса» и «Краснодар», — убили утром 10 июля во время пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Российские СМИ сообщают, что военному несколько раз выстрелили в спину и грудь. Ржицкий умер на месте. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

ГУР Украины 10 июля опубликовало новость об убийстве Ржицкого, сообщив, в частности, что убийство произошло около шести утра, выстрелов убийца совершил семь, а также то, что в парке было безлюдно из-за дождя.

Станислав Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В его профиле говорилось, что он «принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину».

Украинские СМИ писали, что Ржицкий мог быть причастен к ракетному удару по Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек.