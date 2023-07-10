В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

В Краснодаре убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщили телеграм-каналы Shot, Baza и Mash.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает убийство военного. По данным агентства, подозреваемых устанавливают. В администрации Краснодара заявили РБК и «Коммерсанту», что по факту смерти Ржицкого правоохранительные органы проводят проверку.

По данным СМИ, 42-летнего Ржицкого застрелили утром 10 июля во время пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил четыре раза «в спину и грудь» военного, после чего скрылся. Ржицкий умер на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Shot утверждает, что после убийства Ржицкого в Краснодаре был объявлен план «Перехват».

Телеграм-каналы пишут, что погибший — капитан второго ранга. Станислав Ржицкий есть в базе украинского сайта «Миротворец». Там указано, что он «принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину» и командовал подводной лодкой «Алроса», входящей в Черноморский флот. На странице Ржицкого в соцсетях сообщается, что он живет в Севастополе.

В 2015 году газета Черноморского флота также упоминала Ржицкого как командира «Алросы». Согласно заметкам в СМИ, в конце 2016 года он стал командовать подводной лодкой «Краснодар», вооруженной ракетами «Калибр». О том, что он занимает эту должность, журналисты сообщали вплоть до 2020 года.

Украинские СМИ включили Ржицкого в список капитанов российских подлодок, одна из которых, по их данным, нанесла удар по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате обстрела центра города погибли 27 человек.