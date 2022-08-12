Вокруг стояла мертвая тишина. Я села и начала кричать Четырехлетняя Лиза погибла при обстреле Винницы месяц назад. Ее мать впервые побывала на месте гибели дочери. И рассказала, как все произошло

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Oleksandr Lapin / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

14 июля российские военные обстреляли украинский город Винница. Погибли 24 человека, в том числе трое детей. Самая младшая из погибших — четырехлетняя Лиза Дмитриева. Ее мать Ирина была тяжело ранена (изначально сообщалось, что ей оторвало ногу, но потом она сама опровергла эту информацию). Попав в больницу после обстрела, Ирина не сразу вспомнила, что произошло. Врачи и близкие не решались рассказать ей о смерти ее ребенка, боясь, что она не выживет. Позднее Ирина вспомнила все детали обстрела — и 11 августа описала их в , где раньше рассказывала о дочери. «Медуза» перевела этот пост с украинского и приводит его целиком.

Впервые после трагедии побывала на том месте, которое теперь запечатлеется в памяти на всю жизнь 💔

После операции я потеряла память, не понимала, где я и почему мое тело все перевязано. Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной… Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть…😭 Смотрела на свои травмы и понимала, что все-таки это не сон… Каждая секунда воспроизводилась в памяти.

Я все вспомнила. Помню каждый момент того рокового дня 💔

Помню, как услышала громкий гул, подумала: это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли головы вверх, прямо над нами летела ракета — очень большая. Казалось, она в паре метров над головой. Увидела, как [она] падает в сторону дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка… Это была даже не секунда, а гораздо меньше.

Я очень сильно держала коляску с Лизой, согнулась, ее голова была у моей. Дальше сильный взрыв и дрожь земли. Мы не упали. Тогда я совсем не чувствовала боли, только мертвая тишина вокруг… Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала.

Потом увидела свою любимую доченьку, ее разорванное тело… 😭💔💔

Еще пару минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Вокруг стояла мертвая тишина. [Я] села и начала кричать💔 Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить… Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова… Я все помню до мелочей…

Российские террористы, эти существа, убили моего ребенка, подняли руку на святое 💔😭

Сколько миру еще нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа???

Более 💔💔💔

Мир, я не понимаю, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать 💔