«Похоже, что нет готовности пригласить Украину в НАТО». Зеленский раскритиковал страны альянса за «неопределенность» и «слабость» в отношении членства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО из-за того, что Североатлантический альянс не готов пригласить Украину в свои ряды на саммите, который стартовал в Вильнюсе.

Вот что он написал в своем телеграм-канале:

Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины.

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор.

Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите.

Зеленский отметил, что Украина ценит союзников, общую безопасность, а также открытый разговор. «Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения», — добавил украинский лидер.

11 июля, перед официальным открытием саммита НАТО, немецкий Der Spiegel опубликовал фрагмент итогового заявления альянса по Украине. Издание отметило, что текст не был согласован и речь идет о проекте документа.

«Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Однако никаких сроков вступления не приводится», — сообщила газета.

Кроме того, в проекте заявления уточняется, что Украина может быть приглашена в НАТО, если все участники оборонного союза согласятся, что условия для этого были соблюдены.

Politico утверждает, что критика Зеленского вызвала удивление в Вильнюсе. Один из высокопоставленных дипломатов из Центральной Европы назвал подход лидера Украины «непродуманным и несправедливым», добавив, что Зеленский «заходит слишком далеко». Другие дипломаты в беседе с журналистами отметили, что понимают разочарование президента Украины, особенно на фоне российского вторжения.

Украина неоднократно заявляла, что рассчитывает получить на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение в альянс. В преддверии саммита часть стран — участниц НАТО призывали пригласить Киев в альянс, другие считали, что НАТО сможет рассмотреть заявку Украины только после окончания войны с Россией.

Как сообщали источники Politico, накануне саммита страны НАТО вели «лихорадочные» переговоры о гарантиях безопасности для Украины, чтобы успеть «в последнюю минуту» подготовить соответствующую декларацию.

В свою очередь президент США Джо Байден запланировал, по данным издания, встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита. На ней лидер США попытается убедить президента Украины, что устранение ряда бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности — это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе.