Участники NAFO во время «саммита» сообщества в Вильнюсе. На переднем плане — игрушечная акула Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA

В Вильнюсе накануне саммита НАТО прошел «саммит» интернет-сообщества NAFO (North Atlantic Fellas Organization — Организация Североатлантических Чуваков), которое, по заявлению его создателей, создано с целью противодействия российской пропаганде и занимается троллингом российских дипломатов и пропагандистов (подробнее о сообществе читайте здесь).

Мероприятие интернет-активистов продолжалось на протяжении двух дней — 8 и 9 июля. На его открытии вступительную речь произнес глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявивший, что «NAFO — это о смехе, но вы не просто прикол». Видеоприветствие участникам «саммита» направила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «NAFO является живым примером того, как с помощью юмора, ума и энтузиазма можно обезвредить российскую дезинформацию», — отметила она.

В рамках мероприятия участники рассказывали об особенностях российской пропаганды и собирали средства в поддержку украинских военных. В оформлении сцены использовали сиба-ину — мем, который стал неофициальным символом NAFO. Также на сцене была игрушечная акула.

Мем с акулой стал популярен у участников NAFO в июне, когда на одном из пляжей Египта акула убила гражданина РФ. В NAFO создали серию мемов на эту тему, а саму акулу назвали «сотрудником месяца». После этого организацию стали обвинять в том, что она отклонилась от своей первоначальной направленности по противодействию российской пропаганде и теперь просто занимается дегуманизацией россиян в интернете.

В российском МИДе раскритиковали обращение Каи Каллас к участникам встречи NAFO, обвинив западные страны в лицемерии. «NAFO олицетворяют ровно то, с чем еще до недавнего времени вроде как боролись в самом Евросоюзе: хейтспич, нетерпимость, троллинг, спам, буллинг и все возможные виды ксенофобии. Теперь же эстонский премьер в открытую рассыпается в благодарностях в адрес этого интернет-отребья, хотя вроде бы еще недавно „продвинутые“ западные демократии бились в истериках от мифических „прокремлевских троллей“», — отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Использование акулы также прокомментировала глава ФБК Мария Певчих. «Неужели „саммит NAFO“ в Вильнюсе действительно празднует на сцене смерть туриста, съеденного акулой? „Борьба с Москвой с помощью юмора?“ Я одна не понимаю, что смешного в том, что человека съедают заживо?» — написала она в твиттере.

Действия NAFO также подверг критике еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков — он обвинил организацию в том, что своими действиями она «помогает Путину». «Очень важная пропагандистская линия Путина „Запад поддерживает Украину, потому что они просто хотят убить всех русских“ сошла бы на нет… если бы не постоянная помощь NAFO», — выразил мнение Волков.

В твиттере NAFO днем 10 июля появился комментарий: «Чего эти российские политики не понимают, так это того, что каждая секунда, которую они тратят на споры с собаками в интернете или на беспокойство по поводу „онлайн-харассмента“ с помощью мемов с акулами, отнимает их внимание от Украины. Это то, чего мы хотим. Продолжайте плесневеть».

Кто такие NAFO

В твиттере появилось сообщество шитпостеров, которые травят российских пропагандистов и собирают деньги для Украины Их главное оружие — мемы с сиба-ину (а если не знаете, кто такие шитпостеры, — сейчас узнаете)

Кто такие NAFO

В твиттере появилось сообщество шитпостеров, которые травят российских пропагандистов и собирают деньги для Украины Их главное оружие — мемы с сиба-ину (а если не знаете, кто такие шитпостеры, — сейчас узнаете)