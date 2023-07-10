Президентский дворец в Вильнюсе накануне саммита НАТО, 10 июля 2023 года Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Украина, скорее всего, не получит официальное приглашение вступить в НАТО на саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в середине июня говорил, что все союзники согласны с тем, что Украина станет членом альянса, но на саммите в Вильнюсе будет обсуждаться не приглашение Украины, а то, как «приблизить» страну к альянсу.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страны НАТО согласились рассмотреть заявку Украины о вступлении в альянс в ускоренном порядке и без утверждения . «Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы предложить ясность в отношении приглашения Украине стать членом», — написал Кулеба в своем твиттере за день до начала саммита.

Немецкое издание Bild со ссылкой на источник утверждает, что во время саммита Владимир Зеленский хотел официально обратиться с призывом принять Украину в НАТО, но против этого выступили США и Германия. По информации Financial Times, Берлин и Вашингтон сейчас находятся под сильным давлением со стороны союзников по альянсу из-за недостаточной поддержки по вопросу вступления Украины в НАТО. Источники издания говорят, что некоторые члены альянса «были застигнуты врасплох консервативной позицией США и Германии».

Президент США Джо Байден в интервью CNN говорил, что Украина не готова к вступлению в альянс и начать рассматривать этот вопрос можно только после окончания войны. Он добавил, что сейчас у стран-участниц НАТО нет единодушия относительно принятия Украины в альянс. При этом Байден отметил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, что они предоставляют .

В распоряжении Bild также оказался правительственный документ, в котором говорится, что Франция, Великобритания и Польша выступают за скорейшее приглашение Украины в НАТО, но этот план не поддерживают Берлин и Вашингтон. И США, и Германия придерживаются соблюдения принятого в 2008 году «Плана действий по членству», который включает в себя в том числе политические и экономические реформы в стране-кандидате. В документе утверждается, что правительство Олафа Шольца выступает против каких-либо формулировок с упоминанием приглашения Украины или «законном месте Украины в НАТО». Позиция США допускает отказ от долгосрочного «Плана действия» для Украины при условии проведения дальнейших реформ. Один из американских дипломатов заявил Bild, что Вашингтон хотел предложить Украине «модель Финляндии», что означает вступление в альянс в течение нескольких месяцев после окончания войны.

На саммите в Вильнюсе страны НАТО возьмут на себя индивидуальные обязательства по Украине. По информации Politico, члены альянса выпустят декларацию, в которой будет говориться о предоставлении Украине гарантий безопасности. Сейчас они ведут об этом «лихорадочные» переговоры, утверждают источники издания. Предполагается, что несколько стран в индивидуальном порядке будут оказывать Украине постоянную военную помощь в долгосрочной перспективе. Это должно стать «сдерживающим фактором для любой будущей агрессии [против Украины]», говорит один из высокопоставленных дипломатов.

Индивидуальные обязательства возьмут на себя, в частности, США, Германия, Франция и Великобритания, утверждают источники Financial Times. Они подразумевают дальнейшие военные поставки, обмен разведданными и помощь в реформе оборонной политики.

Кроме того, статус , созданной еще в 1997 году, будет повышен до уровня Совета, пишет FT. Это подтверждается официальной повесткой дня второго дня саммита, в которой анонсируется первое заседание Совета. Как писало издание Euractiv, в Совете Украина будет полноправным участником переговоров, а не приглашенной стороной для дискуссий как сейчас.

При этом остается до конца не ясным, приедет ли на саммит в Вильнюс Владимир Зеленский. В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что Зеленский не будет участвовать в саммите, если члены альянса не ответят на заявку Украины о вступлении в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг 7 июля объявил, что украинский лидер приедет на саммит и примет участие в первой встрече нового Совета Украина-НАТО. Однако спустя два дня вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что окончательного решения о визите Зеленского еще не принято, так как в Киеве до конца не понимают «решений, которые будут физически положены на стол». 10 июля Столтенберг снова заявил, что Зеленский «присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО».

Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь «очень негативные» последствия для системы безопасности в Европе и «будет абсолютной опасностью, угрозой» для России, заявил накануне саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что потребует от нас достаточно твердой и понятной реакции», — сказал представитель Кремля на брифинге для прессы, не уточнив, о какой реакции идет речь.

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