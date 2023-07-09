Вице-премьер Украины: Зеленский еще не решил, поедет ли он на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательное решение, поедет ли он на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Еще не принято никаких окончательных решений [о визите Владимира Зеленского]. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — заявила она.

По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит. «То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах», — пояснила вице-премьер.

В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран — членов альянса «проявят дефицит мужества» и не ответят на заявку Украины о вступлении.

7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что Зеленский все же приедет на саммит НАТО и поучаствует в первой встрече нового Совета Украина-НАТО. Как анонсировал Столтенберг, на встрече в Вильнюсе члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе.

Часть стран — участниц НАТО призывают пригласить Киев в альянс, другие считают, что блок должен рассмотреть заявку Украины после окончания войны с Россией. В частности, Германия, сообщило издание The Telegraph, намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, опасаясь, что это может привести к войне с Россией. На предстоящей встрече с союзниками Берлин собирается призвать сосредоточиться на гарантиях безопасности Украине.

Подготовка к саммиту НАТО

НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе, в 150 километрах от границы с Россией. Охранять Байдена и других лидеров будут спецподразделения, гаубицы и истребители Установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область

Подготовка к саммиту НАТО

НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе, в 150 километрах от границы с Россией. Охранять Байдена и других лидеров будут спецподразделения, гаубицы и истребители Установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область