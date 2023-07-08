НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе в 150 километрах от границы с Россией. Охранять Байдена и других лидеров будут спецподразделения, гаубицы и истребители Установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область

Частный джет приземляется в аэропорту Вильнюса на фоне пусковых установок ЗРК Patriot, развернутых в преддверии саммита НАТО, 7 июля 2023 года Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, руководство Североатлантического альянса позаботилось о том, чтобы превратить столицу Литвы в «настоящую крепость, защищенную самыми продвинутыми вооружениями стран-членов блока», пишет в своем материале 8 июля агентство Reuters.

Беспрецедентные меры безопасности связаны с тем, что саммит пройдет в непосредственной близости — чуть более 30 километров — от границы Литвы с Беларусью. До самой России тоже совсем недалеко — Калининградская область находится примерно в 150 километрах от места проведения встречи. При этом на мероприятии будут присутствовать большинство лидеров стран — членов НАТО во главе с президентом США Джо Байденом.

в совокупности направили для охраны саммита около тысячи военнослужащих — в дополнение к местным силам. А также обеспечили дополнительную защиту воздушного пространства: системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Балтии для эффективной обороны на случай атаки со стороны России сочли недостаточными.

«Было бы более чем безответственно оставить наше воздушное пространство недостаточно защищенным в то время, как на саммит прибудут Байден и лидеры еще 40 стран», — объяснил президент Литвы Гитанас Науседа.

Помощь союзников понадобилась, несмотря на то, что по доле ВВП, расходуемой на оборонный комплекс (около 2% ВВП), Литва является одним из лидеро среди членов НАТО. Но Литве, а также другим балтийским странам Эстонии и Латвии, совокупное население которых составляет всего около шести миллионов человек, все равно трудно содержать крупный контингент войск, большое количество истребителей или развитую систему ПВО, способную обеспечить купол над местом проведения саммита, пишет Reuters.

«Патриоты» — из Германии, «Цезари» — из Франции

Агентство выяснило, какие именно страны НАТО какую технику для защиты саммита поставили:

Германия направила в Литву 12 американских зенитных ракетных комплексов Patriot — это один из основных видов наземной противовоздушной и противоракетной обороны в арсенале стран НАТО.

Испания обеспечила мероприятие защитой системами ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS норвежского производства.

От Франции в Вильнюс прибыли самоходные гаубицы Caesar.

Также Франция вместе с Финляндией и Данией временно перебазировала в Литву часть своей боевой авиации.

Великобритания и Франция оснастили саммит техникой для борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия направили в Литву подразделения специального реагирования, оснащенные боевыми вертолетами.

Другие страны НАТО также обеспечили саммит «средствами борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием», пишет Reuters.

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Агентство обратило внимание на то, что восемь пусковых установок комплексов Patriot из Германии стоят прямо в аэропорту Вильнюса, направленные в сторону Калининградской области. Еще два — развернуты по направлению к Беларуси. Все установки находятся в боевой готовности.

«Вы должны понимать, где находитесь географически, и должны хорошо знать, откуда исходит угроза», — прокомментировал развертывание группировки ЗРК командующий ей подполковник Штеффен Либ. По его словам, Литва сама попросила немецких союзников по НАТО помочь ей в охране саммита — равно как и руководство Североатлантического альянса: «[Комплексы Patriot —] это наш ответ на их просьбы».

Какие меры предприняла сама Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа уже выразил надежду на то, что укрепление воздушного пространства страны не ограничится временем проведения саммита: «Мы думаем о том, что случится, когда саммит завершится. И будем работать с союзниками, чтобы создать ротируемую группировку для постоянной эффективной обороны нашего воздушного пространства».

Литва еще с начала лета утроила количество пограничников, патрулирующих границу с Россией и Беларусью, — кадрами помогли Латвия и Польша (эти две страны также направили своих полицейских в Вильнюс на дни саммита).

«Мы готовимся к различным провокациям [со стороны РФ и Беларуси]», — заявил агентству глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас. Среди потенциальных угроз он перечислил наплыв на границу мигрантов, рост числа незаконных пересечений границы и появление вблизи ее скопления военной техники без объяснения причин.

Миграционный кризис на границе Литвы с Беларусью уже возникал весной 2021 года. Тогда тысячи беженцев, преимущественно из Ирака и Сирии, пытались проникнуть в ЕС через Беларусь. Литовские власти обвинили в организации потока мигрантов Александра Лукашенко (в Минске эти обвинения отрицали).

«Ситуация теперь очень напряженная из-за агрессии России против Украины. Поэтому еще до саммита мы подняли уровень защиты нашей границы на очень высокий уровень», — заверил Любаевас.

На границах страны с Польшей и Латвией в преддверии саммита возобновился пограничный контроль. А жителям Вильнюса на дни проведения мероприятия власти рекомендовали уехать из города — на его территории ожидаются перекрытия дорог.

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