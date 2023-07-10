Politico: Байден запланировал встречу с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе, рассказали источники Politico.

По словам собеседников издания, знакомых с планами Байдена, встреча с президентов запланирована на 12 июля, но пока окончательно не согласована.

В ходе переговоров Байден намерен попытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников по НАТО — это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе.

11 июля, пишет Politico, запланирована встреча Байдена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого лидер США попытается убедить заявку Швеции в НАТО.

До конца неясно, приедет ли Владимир Зеленский на саммит в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Представители Украины говорили, что решение еще не принято и будет зависеть от того, как члены альянса ответят на заявку Украины о вступлении в НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщал, что Зеленский примет участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет на полях саммита 12 июля.

Зеленский посвятил свое видеообращение по итогам 502-го дня войны предстоящему саммиту НАТО, намекнув на свое участие. В частности, он анонсировал двусторонние встречи с главами стран Европы, США, Канады и Японии, но напрямую не сказал, что будет присутствовать в Вильнюсе лично.