Financial Times раскрыла связь одного из операторов теневого танкерного флота с «Роснефтью»

Зарегистрированная в Индии компания Gatik Ship Management, которая, как предполагается, входит в теневой танкерный флот, перевозящий нефть из РФ, может быть связана с «Роснефтью», пишет Financial Times.

Еще в 2021 году у компании, зарегистрированной в недорогом офисном центре Neptune Magnet в Мумбаи, было два танкера для перевозки химических продуктов, а в 2022 году ее флот уже состоял из 58 танкеров, общая стоимость которых составляет около 1,6 миллиарда долларов. Рост флота Gatik, входящей теперь по количеству судов в число 20 крупнейших в мире компаний, совпадет по времени с введением санкций в отношении российской нефти.

Танкеры Gatik оформлены каждый на свою компанию. Флот не застрахован ни в одной крупной международной страховой компании, что позволяет перевозить нефть, стоимость которой выше ценового потолка.

Почти 80% перевозок Gatik приходится на Россию, из них половина — на «Роснефть». Именно «Роснефть» на рынке считают и источником финансирования, благодаря которому Gatik смогла резко увеличить свой флот.

В Мумбае Gatik делит адрес с Buena Vista Shipping. Об этой компании мало данных в открытых источниках, но авторы расследования The Financial Times делают вывод, что ее название косвенно указывает на связь Gatik и «Роснефти». Они отмечают, что любимая группа главы «Роснефти» Игоря Сечина — кубинская Buena Vista Social Club. Название «Буэна Виста» носит и один из танкеров Gatik. При этом судно зарегистрировано на компанию Social Club Inc. на Маршалловых островах.

