Столтенберг заявил, что Украине упрощают процесс вступления в НАТО (но пока не приглашают в альянс)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пригласит Украину присоединиться к альянсу, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены необходимые условия. Об этом он объявил на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что для Украины отменят , в результате «вместо двух шагов» для того, чтобы стать членом НАТО, понадобится «только один шаг». Генсек НАТО также анонсировал долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО.

Он подтвердил создание Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое заседание Совета состоится 12 июля с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Столтенберг отметил, что самая неотложная задача сейчас — добиться победы Украины в войне.

В заявлении членов альянса, опубликованном на сайте НАТО, говорится, что будущее Украины — в НАТО.

«Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости „Плана действий по членству“. Украина становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический союз и добилась существенного прогресса по пути реформ», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Россия представляет собой «наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности» для членов НАТО, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе.

В ходе пресс-конференции журналисты несколько раз спрашивали у Столтенберга об условиях, которые должна выполнить Украина для вступления в альянс, отмечает издание «Страна.ua». Он ответил, что среди этих условий — необходимость борьбы с коррупцией, реформы по модернизации институтов госуправления, в том числе сектор безопасности и обороны, а также совместимость со стандартами НАТО.

11 июля Зеленский раскритиковал страны НАТО из-за того, что альянс не готов пригласить Украину в свои ряды на саммите в Вильнюсе. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Украина неоднократно заявляла, что рассчитывает получить на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение в альянс. В преддверии саммита часть стран — участниц НАТО призывали пригласить Киев в альянс, другие считали, что НАТО сможет рассмотреть заявку Украины только после окончания войны с Россией.

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