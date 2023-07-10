Война Пятьсот второй день. Онлайн «Медузы»

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Украине невозможны, пишет РИА Новости.

«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров. Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет», — сказал российский диплома.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года, то есть с Крымом. Российские власти неоднократно говорили, что не собираются возвращать Украине аннексированные территории.