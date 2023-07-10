Война Пятьсот второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 июля читайте здесь.
Главные новости
- 47 тысяч российских солдат погибли в ходе полномасштабной войны с Украиной, показало исследование «Медузы» и «Медиазоны».
- Четыре человека погибли из-за российского удара по школе в Орехове, где выдавали гуманитарную помощь.
- Liberation утверждает, что Пригожин вместе с командирами ЧВК Вагнера встречался с Путиным.
- По данным Politico, страны Запада пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО.
- Украинский режиссер Олег Сенцов получил контузию на поле боя.
- Минобороны РФ объявило, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Украине невозможны, пишет РИА Новости.
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров. Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет», — сказал российский диплома.
Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года, то есть с Крымом. Российские власти неоднократно говорили, что не собираются возвращать Украине аннексированные территории.
Президент Украины Владимир Зеленский — о визите в страны Европы
Четыре насыщенных дня для поддержки Украины и усиления нашего единства в Европе. Болгария, Чехия, Словакия, Турция. Предметные переговоры, важные встречи. Результаты для нашей обороны, для наших людей и для совместной борьбы за международный порядок, основанный на правилах. Спасибо каждой стране, каждому городу, который принимал нас в этой поездке. Каждому лидеру и народу — за поддержку и помощь, за солидарность!
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла село Куршановичи Климовского района. Из-за обстрела повреждены два жилых домовладения, здания детского сада, магазина и почты. Пострадавших нет, отметил глава региона.
89% украинцев выступили за вступление Украины в НАТО, следует из опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 мая по 5 июня. Для 18% опрошенных приемлемо отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% это неприемлемо.
«Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд», — считают авторы исследования.
Как отмечают социологи, перед Евромайданом в 2013-2014 годах вступление Украины в НАТО поддерживали 15-20% респондентов, но после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе число сторонников вступления в НАТО стало увеличиваться. В 2021 году за вступление в альянс выступали 48% опрошенных, против — 24%.
Военная разведка Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что российские войска с начала полномасштабного вторжения в среднем теряли около 400 человек в день.
«Наплыв раненых с фронта, скорее всего, сорвал нормальное предоставление медицинских услуг в некоторых гражданских больницах России, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, значительное количество военных госпиталей резервируют для пострадавших из офицерского состава», — сказано в обзоре, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании.
Также британская разведка привела слова руководителя учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артема Катулина, который заявил в апреле, что «более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений». Авторы обзора расценили это так, что половину всех смертей на поле боя можно было предотвратить, если бы раненым правильно оказали первую помощь.
«Очень медленная эвакуация в сочетании с ненадлежащим использованием грубого жгута, включенного в снаряжение, по сообщениям является главной причиной летальных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить», — добавляют авторы обзора.
В министерстве обороны Украины уточнили, что российские войска 9 июля ударили по Орехову Запорожской области двумя управляемыми авиабомбами, из-за чего разрушен крупнейший в городе «Пункт несокрушимости». Министерство распространило в телеграме видео, снятое после удара.
В полиции Украины ранее говорили, что под обстрел попало здание школы, где выдавали гуманитарную помощь.
Поселок городского типа Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано восемь попаданий.
Повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка осталась без света, также повреждения получили около 10 частных домов.
По последним данным, четыре человека погибли и 13 человек пострадали из-за авиаудара войск РФ по городу Орехов в Запорожской области, сообщает офис генпрокурора Украины.
Согласно информации следствия, авиаудар по объекту инфраструктуры в Орехове нанесли днем 9 июля около 13:20. В полиции заявили, что под обстрел попала школа, где выдавали гуманитарную помощь. Здание школы разрушено.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Более 1200 автомобилей стояли в очереди на досмотр на Крымском мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 9 утра 10 июля. Время ожидания превышает пять часов, сообщается в правительственном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
Многокилометровые пробки на автоподъездах к Крымскому мосту возникают с начала июля. В Росавтодоре говорили, что пробка образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, число которых выросло из-за начала отпускного сезона.
Досматривать транспорт на Крымском мосту начали после того, как в октябре 2022 года на переправе произошел взрыв. Россия обвинила в этом спецслужбы Украины, Киев это отрицает.
Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю в результате наступления на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись более чем на один километр и освободили территорию площадью более 10 квадратных километров. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, ВСУ с начала контрнаступления освободили на юге Украины 169 квадратных километров территории.
На Бахмутском направлении ВСУ за неделю освободили четыре квадратных километра территории, а всего с начала контрнаступления — 24 квадратных километра, добавил Ковалев.
Четыре человека погибли и 11 человек пострадали из-за авиаудара по городу Орехову Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
По его словам, российские войска ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу, где выдавали гуманитарную помощь. «Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина», — написал Малашко в телеграме.
По данным Politico, страны НАТО пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины
Страны НАТО ведут «лихорадочные» переговоры о гарантиях безопасности для Украины, чтобы успеть «в последнюю минуту» подготовить соответствующую декларацию к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
Целью переговоров, по данным издания, является создание «зонтика» из стран, готовых в индивидуальном порядке предоставлять Украине постоянную военную помощь в долгосрочной перспективе.
Украинский режиссер Олег Сенцов получил контузию на поле боя
Видеозапись, сделанную сразу после ранения, Сенцов разместил в фейсбуке 9 июля. Сенцов уточнил, что снял видео накануне, а сейчас находится в больнице вместе с другими ранеными военными.
Минобороны РФ впервые показало начальника Генштаба Валерия Герасимова после мятежа Пригожина
Герасимов появился на видео, которое министерство распространило после попытки ВСУ ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200. Видео доступно в телеграме ведомства.
Накануне появились слухи, что Герасимова якобы отстранили от командования войсками РФ в Украине, но в сообщении Минобороны он назван как командующий объединенной группировкой войск.
Во время мятежа основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин требовал, чтобы Герасимов, как и министр обороны Сергей Шойгу, ушел в отставку.
Минобороны РФ объявило, что ВСУ пытались нанести удары по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200, «переоборудованными в ударный вариант».
«Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей», — сказано в заявлении Минобороны РФ.
Две ракеты сбили средства ПВО, еще две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет, заявили в министерстве. Целью удара в Крыму в ведомстве назвали Крымский мост.
Днем 9 июля власти Ростовской и Брянской областей, а также аннексированного Крыма заявляли, что системы ПВО сбили ракеты.
Российские войска ударили по Николаеву ракетой «Искандер-М», сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
По его словам, ракетный удар по неназванному объекту инфраструктуры нанесли в час ночи. Подробная информация уточняется. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Краматорск, Донецкая область
47 тысяч — столько российских военных погибли за 15 месяцев войны, развязанной Путиным. Это оценка, которую мы получили в результате специального исследования — и мы в ней уверены
Кремль тщательно скрывает, сколько российских военных погибли с начала полномасштабной войны с Украиной. Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» вместе с исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком с высокой точностью подсчитали потери российской армии.
По нашим данным, за 15 месяцев войны общее число погибших с российской стороны составило около 47 тысяч человек. Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, которая длилась 10 лет, и в девять раз больше потерь российских федеральных войск в ходе первой чеченской кампании 1994–1996 годов.
О количестве тяжелораненых, пропавших без вести и попавших в плен россиян мы знаем гораздо меньше. Но можем предположить, что с учетом военных, уволенных со службы из-за тяжелых ранений, российские потери могут составлять минимум 125 тысяч человек (а, вероятно, значительно больше).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 10 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву.
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российские силы сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.
- ВСУ отбили атаки российских войск на лиманском направлении в районе западнее Спорного Донецкой области, на бахмутском — возле Дубово-Васильевки, на шахтерском — в районе Новомихайловки.
- На запорожском и херсонском направлениях российские силы сосредоточили основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава ВС РФ, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 502-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем рассказывать о ходе боевых действий в Украине и событиях в остальном мире, связанных с войной.