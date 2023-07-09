Война Пятьсот первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июля читайте здесь.
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что намерен вернуться на фронт
«Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель», — заявил Прокопенко во Львове по возвращению из Турции 8 июля.
«Я глубоко уверен в том, что армия — это командная работа. И сегодня мы вместе с вами, мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Главное на сегодняшний день — это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем мы продвигаемся вперед», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
Также офис Зеленского опубликовал отчет о встрече президента во Львове с личным составом Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
На ней также присутствовали командиры обороны «Азовстали» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которых вернули на родину после нескольких месяцев нахождения под наблюдением в Турции.
По итогам 500-го дня войны Владимир Зеленский не публиковал традиционного вечернего видеообращения.
В соцсетях он кратко сообщил, что в течение дня заслушал доклады с фронта, поздравил с 50-летием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, провел переговоры с премьер-министрами Нидерландов и Португалии, встретился с вернувшимися из Турции на родину защитниками Мариуполя и «Азовстали», а также участвовал во Львове в молебне по жертвам войны.
В телеграм-канале президента Украины опубликованы кадры молебна во Львове «за победу, за справедливый мир, за восстановление территориальной целостности государства».
Владимир Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим Национальной гвардией Украины
Об этом президент Украины объявил вечером 8 июля в ходе рабочей поездки во Львовскую область.
Зеленский охарактеризовал Пивненко как «мощного воина», который отличился в том числе в боях за Бахмут в Донецкой области.
Александр Пивненко был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. В марте 2023 года он был удостоен звания Героя Украины.
До Пивненко пост главы Нацгвардии с января 2022 года занимал Юрий Лебедь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранских БПЛА типа «Shahed». В результате боевой работы украинской ПВО уничтожены пять беспилотников. Часть ударных дронов попала в промышленные и инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.
- Также противник нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана погибли восемь мирных жителей и еще 13 ранены.
- Российские военные сосредоточивают основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях — за сутки произошли более 30 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожены десять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 501-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего, 500-го дня войны читайте здесь.