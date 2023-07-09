Война Пятьсот первый день. Онлайн «Медузы»

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что намерен вернуться на фронт

«Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель», — заявил Прокопенко во Львове по возвращению из Турции 8 июля.

«Я глубоко уверен в том, что армия — это командная работа. И сегодня мы вместе с вами, мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Главное на сегодняшний день — это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем ​​мы продвигаемся вперед», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

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