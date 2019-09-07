Россия и Украина начали обмен заключенными Материал обновляется

Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA

7 сентября Россия и Украина начали запланированный обмен заключенными. Около 9:00 утра из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса с украинскими заключенными в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС, сообщает РИА Новости. По данным РЕН ТВ, в киевский аэропорт Борисполь также прибыли автобусы с российскими заключенными.

В 9:30 во Внуково приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины, предположительно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполь прибыл самолет Ту-204 специального отряда «Россия», сообщает «Интерфакс». Лайнеры забрали заключенных и вылетели на родину. По данным FlightRadar, российский Ту вылетел из Киева в 12:10. В то же время из Внуково вылетел украинский Ан.

Ожидается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». Российская сторона освободит 24 украинских моряков, в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По данным адвоката Марка Фейгина, в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Украинская сторона среди прочих освободит главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга». Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил, что Вышинский в ближайшее время вернется в Москву.

Бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева заявила, что в рамках обмена президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Зеленский в свою очередь помиловал 16 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

О планах обмена заключенными между Россией и Украиной стало известно в конце августа. В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады сообщила в фейсбуке, что обмен уже проведен; на ее пост сослался генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Утром офис Владимира Зеленского опроверг эти данные.

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