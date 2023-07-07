Reuters сообщил, что власти Сирии и российские военные во время мятежа Пригожина провели операцию, чтобы подчинить себе отряды ЧВК Вагнера в стране Наемников заставили подписать контракты с Минобороны РФ. Отказавшихся вывезли из страны

Истребитель Су-24 на российской авиабазе Хмеймим. Сирия, 22 апреля 2018 года

Власти Сирии и российское военное командование во время Евгения Пригожина провели операцию, чтобы заставить наемников , которые находятся в стране, подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, после объявления Пригожина о начале мятежа группу российских офицеров отправили в Сирию, где подразделения наемников дислоцируются вместе с силами РФ. Они должны были остановить возможное распространение мятежных настроений в стране и подчинить себе отряды ЧВК.

Сирийская разведка, в свою очередь, ночью 23 июня отключила интернет и телефонную связь в районах, где находились «вагнеровцы», чтобы помешать им выйти на связь друг с другом, подразделениями ЧВК в России и даже родственниками.

К утру 24 июня, утверждают источники Reuters, сирийская военная разведка и представители министерства обороны РФ тесно координировали свои действия по изоляции и контролю наемников.

Кроме того, в первые часы мятежа около десятка командиров ЧВК были вызваны на базу Минобороны России в Хмеймиме. Зачем их вызвали и что с ними произошло, журналисты Reuters выяснить не смогли.

27 июня саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники сообщал, что российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК Вагнера в Эс-Сувейде на юге Сирии. По информации канала, еще троих высокопоставленных командиров наемников задержали на авиабазе Хмеймим, а полиция посетила представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. Телеграм-каналы, связанные с «вагнеровцами», это отрицали.

Собеседники Reuters утверждают, что всем наемникам в Сирии предложили подписать контракты, по условиям которых они будут подчиняться непосредственно Минобороны РФ. При этом им предложили меньшую зарплату, чем они получали у Пригожина.

Контракт отказались подписать несколько десятков человек (сколько согласились, не уточняется — прим. «Медузы»), что удивило сирийских чиновников, которые ожидали большего сопротивления, говорят источники агентства. Тех наемников, которые отказались подписывать контракты с Минобороны России, в следующие несколько дней вывезли из Сирии на российских самолетах Ил.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в период с 25 по 27 июня такие самолеты совершили как минимум три рейса между сирийской Латакией и столицей Мали Бамако, где тоже находится база «вагнеровцев», пишет Reuters. Ранее о том, что после мятежа Пригожина самолеты МЧС, вероятно связанные с перемещениями наемников, летали из Сирии в Мали и обратно, сообщала газета The Wall Street Journal.

Также WSJ писала, что через несколько часов после того, как Пригожин объявил о прекращении мятежа, замглавы МИД Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК Вагнера больше не будет самостоятельно действовать в этой стране.

Издание Jeune Afrique сообщило 6 июля, что около 500-600 наемников ЧВК Вагнера вылетели из столицы Центральной Африканской Республики (ЦАР) Банги в Москву на двух самолетах Ил. Еще один борт на момент публикации африканских журналистов оставался в ЦАР. По информации источника Jeune Afrique, Кремль решил сменить кураторов ЧВК в этой стране.

Россия в последние годы наращивала присутствие в Африке, в том числе отправляя наемников ЧВК Вагнера в ЦАР, Сирию, Ливию, Северный и Южный Судан. Всего за пределами России и Украины, писала WSJ, находятся около 6000 бойцов ЧВК. Правозащитники считают, что «вагнеровцы» совершают в этих странах массовые убийства и изнасилования, а также нападают на мирных жителей.

В частности, о присутствии в Сирии «вагнеровцев» известно с 2015 года, пишет Reuters. С ними связывали три компании, работающие в нефтегазовом секторе Сирии: «Евро полис», «Велада», «Меркурий». В 2021 году Евросоюз включил их вместе с частной военной компанией в санкционные списки. По данным двух источников Reuters, в Сирии находятся от 250 до 450 наемников — около 10% от всех российских сил в стране.

Что будет с ЧВК Вагнера после мятежа Пригожина

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Что будет с ЧВК Вагнера после мятежа Пригожина

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